شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية شهدت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى متابعة اجتماعات "جاكسون هول".



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس تحولا تاريخيا في سياسته النقدية حيال التضخم، وذلك بتبني سياسة أكثر مرونة واستهداف متوسط للتضخم أعلى 2% لفترة معينة.



ويريد البنك المركزي الأمريكي بهذه الخطوة زيادة الدعم للاقتصاد المتضرر بشكل كبير من أزمة كورونا لا سيما أنه لم يتم حتى الآن بلوغ المستهدف الذي وضعه منذ سنوات عند 2%.

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وأظهرت بيانات اقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنسبة 65% خلال يونيو/حزيران بينما توقع محللون نموا بنسبة 5.2%.



وجدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هجومه على منافسه الديمقراطي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة الأمريكية قائلا إن "بايدن" لن يحافظ على الروح الوطنية بل سيقتل الوظائف.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7633، وسجل أعلى سعر عند اليوم عند 0.7666 في حين سجل أقل سعر عند 0.7614.