شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر البنك التجاري الدولي (مصر)، صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول 15.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، تلاه "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 137.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 459.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 261.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 402.9 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 51 مليون ورقة وبقيمة تداول 253.1 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 33.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 252.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

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وفى المركز السادس "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 81.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 252.2 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 426.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 237.5 مليون جنيه، ثم "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول 458.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 232.4 مليون جنيه، وفى التاسع "حديد عز" بحجم تداول 28.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 212.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 115.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 198.7 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 11462.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر جلسات شهر أغسطس، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 1820.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 2731.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 13387 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.47% ليغلق عند مستوى 898.54 نقطة.