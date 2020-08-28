شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع عقب بيانات إنفاق المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية أعلى من التوقعات.



وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي قرر اتخاذ تحول تاريخي في استراتيجيته بشأن التضخم وذلك من خلال تبني سياسة متوسط التضخم أعلى 2% لبعض الوقت، وذلك في خطاب لـ"جيروم باول" على هامش اجتماعات "جاكسون هول".

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وأظهرت بيانات حكومية أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 1.9% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 1.5%، كما ارتفع مؤشر الدخل الشخصي بنسبة 0.4% مقارنة بتوقعات انخفاضه بنسبة 0.3%.



وارتفع أيضا مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 74.1 نقطة مقارنة بتوقعات أشارت إلى استقرار المؤشر عند 72.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 28547 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3492 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 77 نقطة) إلى 11703 نقاط.