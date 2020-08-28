شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع متجهاً نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة متجها نحو تحقيق ثالث مكاسب أسبوعية له على التوالي بعد قرار الاحتياطي الاتحادي.



كان البنك المركزي الأمريكي قد كشف أمس عن تبني سياسة متوسط التضخم أعلى 2% لبعض الوقت، وذلك في خطاب لـ"جيروم باول" على هامش اجتماعات "جاكسون هول".



ومع ذلك، لا يزال القلق قائما بسبب التوترات بين الولايات المتحدة والصين خاصة بعد إطلاق بكين أربعة صواريخ باليستية في بحر الصين الجنوبي.

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وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس أنه من غير العادل فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد شركات صينية شاركت في أعمال بناء ببحر الصين الجنوبي.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 3.01 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.04 دولار وأقل سعر عند 2.99 دولار.