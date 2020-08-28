برواتب تصل إلى 2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 2700 فرصة عمل في 15 شركة

كتب: ضياء السقا

أعلنت وزارة القوي العاملة، توفير 2700 فرصة عمل في 15 شركة، اعتبارًا من الأحد المقبل 30 أغسطس، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن، فضلا عن توفير مواصلات وسكن للمغتربين.

وقالت الوزراة في بيان، الجمعة، إن مديرية القوي العاملة بالقاهرة وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في محاسبين، وصيادلة ذكور ، ومساعد صيدلي ، ومهندسين إنتاج، وفني صيانة، وميكانيكي ومندوب مبيعات ، وسائق ، وشيف تقطيع ، واخصائي تسويق ، ومندوبين توصيل ، وعمال يومية ، وأمن ، وعمال مخازن، وسائق جامبو.

من جانبه، قال محمد طه مدير المديرية، إن المهن المطلوبة تتمثل أيضا في مهندسين صيانة ، وجودة، وتعبئة، وتغليف ، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة ، وسويتش، ومغسلة .

وأوضح طه، أنه على من يرغب شغل هذه الوظائف التوجه لمقر الشركات الطالبة لهذه الفرص و الموضحة في الجداول المرفقة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب ، مؤكداً أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوهاً إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

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