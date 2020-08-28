الذهب يرتفع 12 جنيها دفعة واحدة.. والأوقية تتجاوز 1950 دولارا

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، في الأسواق المصرية، بقيمة 12 جنيها، مقارنة بأسعار الخميس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 858 جنيها للجرام.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر، الأسبوع قبل الماضي، بمقدار 60 جنيها دفعة واحدة، ليسجل عيار 21، 850 جنيها للجرام، محققة أدنى خسارة يومية في 7 أعوام.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت مؤخرا أعلى سعر في تاريخ مصر، حيث وصل عيار 21 لـ925 جنيها للجرام.

وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب وتخطت حاجز 1950 دولارا عقب هبوط أمس ثم ارتفاع بالتعاملات المسائية، لتشهد تذبذب ملحوظ طوال تعاملات أمس الخميس.

وارتفع الذهب نحو 1% يوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع 1.3 بالمئة يوم الخميس. وربح الذهب نحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1954.10 دولار.

وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة واحد بالمئة وانخفاض بنسبة اثنين بالمئة يوم الخميس قبل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبعدها.

أسباب التراجع

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا إلي 1900 دولار نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

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من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع حيث هبط الذهب بمقدار 3.85% ووصل سعره العالمي إلي 1943 دولار للأوقية بعد ارتداد من 2049 دولار للأوقية.

يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسيوع الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 45 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق ليتخطى عيار 21 حاجز ال900 جنيها للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصرية.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الجمعة في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 735.40 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 858 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 980.55 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6864 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.