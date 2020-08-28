شكرا لقرائتكم خبر عن النفط على وشك تحقيق مكسب أسبوعي بعد تعطل جزء كبير من إنتاج خليج المكسيك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، بعد تعطل جزء كبير من إنتاج خليج المكسيك بسبب العواصف والإعصار التي ضربت الساحل الأمريكي ، بالإضافة إلى بيانات وكالة الطاقة الأمريكية ، التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام التجارية للأسبوع الخامس على التوالي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 43.15$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.97$، وسجل أدنى مستوي عند 42.77$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 45.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.04$ ، وسجل أدنى مستوي عند 44.91$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 43.75$ للبرميل.

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وعلى مدار الأسبوع الحالي، فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 2% ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، لمخاوف بشأن الإمدادات فى الولايات المتحدة.

بسبب الإعصار "ماركو" والعاصفة المدارية "لورا" أوقفت شركات الطاقة فى خليج المكسيك هذا الأسبوع حوالي 84% من إنتاج النفط البحري فى المنطقة التي تساهم بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط فى الولايات المتحدة ، بما يعني توقف إنتاج حاليا يتجاوز 1.56 مليون برميل يوميا بما يعادل نسبة 14% من الإنتاج الأمريكي.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 21 آب/أغسطس، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 3.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 507.8 مليون برميل ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 10 نيسان/أبريل الماضي ،فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.