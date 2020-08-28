شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أدنى مستوى فى 27 شهرا بعد تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 27 شهرا ، مع تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية ، بعد تصريحات "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول السنوي ،والتي عززت احتمالات بقاء أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة منخفضة لفترة طويلة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي ، والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.8 % إلى مستوى 92.22 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.10 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بحوالي 0.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة خلال الربع الثاني.

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خلال خطابه فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي ، كشف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" النقاب عن تغيير كبير فى السياسة النقدية الأمريكية ، الأمر الذي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة ليست بالقصيرة.

قال باول إن المركزي الأمريكي سيسمح للتضخم والتوظيف بالارتفاع فوق المستويات المستهدفة لدعم الاقتصاد فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وهو ما يعني أن البنك سيسمح للتضخم بتجاوز متوسط 2%.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،والتي توضح تفاقم أضرار الاقتصاد الأكبر فى العالم جراء الجائحة الفيروسية.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر تموز/يوليو المتوقع ارتفاع بنسبة 1.5% من ارتفاع بنسبة 5.6% فى حزيران/يونيو ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع انخفاض بنسبة 0.3% من انخفاضا بنسبة 1.1% الشهر السابق.