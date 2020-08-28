شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف صعودها الذي توقف مؤقتا بالأمس ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعادن النفيسة كملاذات آمن بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني ، وبدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 2.5% إلى مستوي 27.65$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.98$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 26.81$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 3.6% وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 27.92$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ، حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا قرابة 3.5 % ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعادن النفيسة كملاذات آمنة ، لمخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

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أعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" يوم الجمعة استقالته لأسباب صحية ، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة.

وأكدت أنباء رسمية أن آبي يعاني من مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات ،وأراد عدم التسبب فى مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية بالفترة الأخيرة ، ليضع بذلك نهاية مبكرة لولايته كأطول رئيس وزراء خدم فى اليابان.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة بأكثر من 0.7% مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.22 نقطة ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة ، عاكسا تراجعا حادا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بعدما عزز خطاب رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة ، خاصة بعدما أكد أن المركزي الأمريكي سيتبنى هدفا متوسطا للتضخم أعلى من 2%.