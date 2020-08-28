شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الدولار مقابل الين يتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الدولار مقابل الين بشكل حاد ليكسر مستوى 106.44 ويصل إلى مشارف مستوى 105.20 الآن، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى الأخير سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 103.65 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 106.44 والثبات فوقه.

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