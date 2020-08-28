شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية بجلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 2.13 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.7%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 962.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 814.5 جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وفى المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 718.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%.

وجاءت في المركز السادس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 664.8 جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 634.2 جنيه بنسبة 5.1%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 609.5 مليون جنيه بنسبة 4.9%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا فاروس لتداول الأوراق المالية، اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 533.4 مليون جنيه، و 468.5 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 3.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 11462.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، آخر جلسات شهر أغسطس، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.52% ليغلق عند مستوى 1820.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 6.22% مغلقًا عند مستوى 2731.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 13387 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.47% ليغلق عند مستوى 898.54 نقطة.