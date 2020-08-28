شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاتك الروسية تسلم أول شحنة غاز مسال إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نوفاتك، أكبر منتج خاص للغاز في روسيا، اليوم الجمعة إنها صدرت أول شحنة غاز طبيعي مسال لها على الإطلاق إلى الإمارات.

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وأضافت نوفاتك في بيان أن الشحنة سُلمت إلى الإمارات على أساس فوري من أكبر مشروع غاز مسال تابع لها.

وقال ليف فيودوسيف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نوفاتك في البيان "قاعدة الموارد عالية القيمة في منطقة القطب الشمالي الروسي... وحلولنا اللوجيستية مثبتة الجدوى تضمن إمدادات تنافسية من حيث التكلفة لأية سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال تقريبا".