شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاتك الروسية تسلم أول شحنة غاز مسال إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة نوفاتك، أكبر منتج خاص للغاز في روسيا، اليوم الجمعة إنها صدرت أول شحنة غاز طبيعي مسال لها على الإطلاق إلى الإمارات.
وأضافت نوفاتك في بيان أن الشحنة سُلمت إلى الإمارات على أساس فوري من أكبر مشروع غاز مسال تابع لها.
وقال ليف فيودوسيف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نوفاتك في البيان "قاعدة الموارد عالية القيمة في منطقة القطب الشمالي الروسي... وحلولنا اللوجيستية مثبتة الجدوى تضمن إمدادات تنافسية من حيث التكلفة لأية سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال تقريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر نوفاتك الروسية تسلم أول شحنة غاز مسال إلى الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.