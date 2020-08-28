شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وليحاول السهم أيضاً تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.13% بما يعادل -5.79 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 505.13 دولار، ويستفيد السهم وسط ذلك بالدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 470.78، ليستهدف مستوى المقاومة 530.10.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر إنفيديا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 28-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.