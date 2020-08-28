شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 204.10، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.42% بما يعادل 0.86 نقطة ليستقر على سعر 204.34 دولار، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 204.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 215.32.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد