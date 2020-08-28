شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يعاود الارتفاع – تحليل – 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ستاربكس (SBUX) الارتفاع في آخر جلساته، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 83.52، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.21% بما يعادل 1.00 نقطة ليستقر على سعر 83.41 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط يمل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح كفة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً اثبات ذلك باختراقه مستوى المقاومة 83.52، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 90.45.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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