شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يحلق عالياً – تحليل – 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تيسلا (TSLA) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.97% بما يعادل 85.58 نقطة ليستقر على مستوى قياسي جديد عند سعر 2,238.75، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,044.12، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 2,467.44.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد