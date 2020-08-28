شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليغلق السهم على مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.13% بما يعادل 0.62 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 29.68 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في الوقت الذي يعاني فيه من كسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 32.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 27.67 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه