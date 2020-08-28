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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية عل التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف بشأن تغيير السياسة النقدية فى الولايات المتحدة بعد خطاب جيروم باول فى جاكسون هول ، بالإضافة إلى تنامي القلق حيال الاقتصاد الياباني بعد استقالة رئيس الوزراء شينزو آبي.
انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:04 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، بسبب خسائر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، المتضرر من هبوط أسعار المعادن والسلع.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.
خلال خطابه فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي ، كشف رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" النقاب عن تغيير كبير فى السياسة النقدية ، الأمر الذي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة ليست بالقصيرة.
قال باول إن المركزي الأمريكي سيسمح للتضخم والتوظيف بالارتفاع فوق المستويات المستهدفة لدعم الاقتصاد فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وهو ما يعني أن البنك سيسمح للتضخم بتجاوز متوسط 2%.
من ناحية أخرى ، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته لأسباب صحية ، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة ، الأمر الذي أثار القلق حيال مستقبل ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.25% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة بحوالي 0.2% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,501.38 نقطة.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1%.
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