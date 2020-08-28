شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية عل التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف بشأن تغيير السياسة النقدية فى الولايات المتحدة بعد خطاب جيروم باول فى جاكسون هول ، بالإضافة إلى تنامي القلق حيال الاقتصاد الياباني بعد استقالة رئيس الوزراء شينزو آبي.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:04 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، بسبب خسائر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، المتضرر من هبوط أسعار المعادن والسلع.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

خلال خطابه فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي ، كشف رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" النقاب عن تغيير كبير فى السياسة النقدية ، الأمر الذي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة ليست بالقصيرة.

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قال باول إن المركزي الأمريكي سيسمح للتضخم والتوظيف بالارتفاع فوق المستويات المستهدفة لدعم الاقتصاد فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، وهو ما يعني أن البنك سيسمح للتضخم بتجاوز متوسط 2%.

من ناحية أخرى ، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استقالته لأسباب صحية ، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة ، الأمر الذي أثار القلق حيال مستقبل ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.25% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة بحوالي 0.2% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,501.38 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1%.