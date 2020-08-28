شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع إلى 45.50 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:59 مساءً, 28 أغسطس 2020 م المنااطق - الرياض ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.82 %، ليصل سعره إلى 45.50 دولاراً أمريكيًا .

وانخفض سعر برميل نفظ خام غرب تكساس بنسبة 0.07 % ليصل إلى 42.93 دولار.

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