شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 28-8-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 236.20 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 بنحو 236.20 ريال بما يعادل 62.97 $ سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 بنحو 216.52 ريال بما يعادل 57.73 $ سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بنحو 206.68 ريال بما يعادل 55.10 $ سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 بنحو 177.16 ريال بما يعادل 47.23 $ سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 بنحو 137.79 ريال بما يعادل 36.74 $ Advertisements سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 بنحو 118.10 ريال بما يعادل 31.49 $ سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب بنحو 7,346 ريال بما يعادل 1,959 $ سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب بنحو 1,653 ريال بما يعادل 440.83 $ سعر كيلو الذهب

سعر كيلو الذهب بنحو 236,205 ريال بما يعادل 62,974 $ ارتفع الذهب نحو 1% اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 1.3% أمس الخميس، وربح الذهب نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1954.10 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.