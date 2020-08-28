سعر اليورو اليوم الجمعة يواصل استقراره أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 28-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.62 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع. وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.71 جنيه للشراء. 18.83 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.62 جنيه للشراء. 18.95 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر

سعر اليورو فى بنك مصر 18.62 جنيه للشراء. 18.95 جنيه للبيع. Advertisements سعر اليورو فى بنك البركة

سعر اليورو فى بنك البركة 18.56 جنيه للشراء. 18.87 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.66 جنيه للشراء. 18.86 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.69 جنيه للشراء. 18.86 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.62 جنيه للشراء. 18.85 جنيه للبيع. اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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