شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف جنيه سعر متر المحل في النوبارية الجديدة و 55 ألف للصيدلية.. لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد عبد الحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، عن بيع 8 محال تجارية وصيدلية بالأسواق التجارية بمنطقتي (11 ، 20) عمارة "إسكان اجتماعي" بالمدينة، وذلك في مزاد علني.

وأوضح "القصري"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أسعار بيع المتر مربع بالمحال التجارية تراوحت بين 32 ألف و 45 ألف جنيه، بينما وصل سعر بيع المتر مربع بالصيدلية إلى 50500 جنيه، وهي المرة الأولى التي تصل فيها أسعار المتر لهذه القيمة بالمدينة.

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وأشار رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، إلى أنه تم طرح المحال المباعة بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات سكان المدينة وزيادة الخدمات بها، مؤكداً أنه تم عقد جلسة المزاد وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وبحضور ممثلي الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الشفافية بين المتزايدين.

وسبق أن أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - النوبارية الجديدة - المنيا الجديدة - العبور الجديدة)، ستتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء عبر البريد الالكتروني المخصص لكل مدينة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصاً من أجهزة المدن الجديدة على استمرار المعاملات الخاصة باستخراج تراخيص البناء وسلامة المواطنين.