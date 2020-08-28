شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين لسوق النفط بعد خسائر الجلسة الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء سوق النفط خلال التعاملات الصباحية من الفترة الآسيوية اليوم الجمعة بعد إغلاق جلسة أمس الخميس على خسائر ملحوظة.



ويتجاهل مستثمرو سوق النفط أنباء الأعصار "لورا" المدمر والذي يؤثر سلبيا على خليج المكسيك وعمليات إنتاج الطاقة في هذه المنطقة الحيوية.



ومن المنتظر في وقت لاحق الجمعة إعلان شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن بيانات عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع.

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كانت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول قد انخفضت بنسبة 0.8% أو ما يعادل 35 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك يوم الخميس عند 43.04 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2% أو ما يعادل 55 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 45.09 دولار للبرميل.



من ناحية اخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الفورية لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 5:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 42.9 دولار للبرميل، بينما استقر "برنت" عند 45.1 دولار للبرميل.