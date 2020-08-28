شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بأكثر من 1.5% بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الجمعة فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، خاصة بعدما أعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" استقالته رسميا لأسباب صحية ، ويدعم هذا الارتفاع أيضا هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.55% إلى 1,959.77$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,929.89$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,923.08$.

فقد المعدن الثمين "الذهب" بالأمس نسبة 1.2% ، بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي ، و عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,976.61$ للأونصة .

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، حققت أسعار الذهب ارتفاعا حتى الآن بأكثر من 1.0% ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

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أعلن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" يوم الجمعة استقالته لأسباب صحية ، مؤكدا أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة.

وأكدت أنباء رسمية أن آبي يعاني من مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات ،وأراد عدم التسبب فى مشاكل للحكومة بسبب تدهور حالته الصحية بالفترة الأخيرة ، ليضع بذلك نهاية مبكرة لولايته كأطول رئيس وزراء خدم فى ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الجمعة بأكثر من 0.7% مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.28 نقطة ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة ، عاكسا تراجعا حادا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع بعدما عزز خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة ، خاصة بعدما أكد أن المركزي الأمريكي سيتبنى هدفا متوسطا للتضخم عند 2%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.59 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,251.50 طن متري.