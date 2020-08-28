شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوياته فى 2020 والأنظار على خطاب " أندور بيلي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوياته فى عام 2020 مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم خطاب محافظ المركزي البريطاني " أندور بيلي" فى مؤتمر جاكسون هول السنوي ، والذي من المتوقع أن يقدم أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.7% إلى 1.3289$ الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3199 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3186$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، فالعملة الملكية "الجنيه الإسترليني" مرتفعة حتى الآن بأكثر من 1.5% مقابل العملة الأمريكية، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي .

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انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.7% ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 92.33 نقطة ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 27 شهرا عند 92.13 نقطة ، عاكسا تراجعا حادا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا التراجع بعدما عزز خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" فى مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة ، خاصة بعدما أكد أن المركزي الأمريكي سيتبنى هدفا متوسطا للتضخم عند 2%.

ويضغط على العملة الأمريكية أيضا تسارع عمليات شراء الين الياباني كملاذ آمن ، بعدما أكدت مصادر مقربة من الحزب الحاكم يوم الجمعة أن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" سيتنحي بسبب تدهور حالته الصحية.

من ناحية أخرى ، يترقب المستثمرين بحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش خطاب محافظ البنك المركزي البريطاني "أندور بيلي" فى مؤتمر جاكسون هول السنوي ، والذي من المتوقع أن يقدم توقعات جديدة عن الاقتصاد الملكي ،وأدلة واضحة حول مستقبل السياسة النقدية البريطانية.