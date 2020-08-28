شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتينيوم يرتفع بدعم توقعات الطلب من صناعة الحلي والمجوهرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن توقعات بانتعاش الطلب من صناعة الحلي والمجوهرات.



وعلاوة على استغلال البلاتينيوم في صناعات متنوعة كالكيماويات والإلكترونيات، يرى محللون أن متاجر الحلي والمجوهرات سوف تعزز مشترياتها من البلاتينيوم في الفترة المقبلة.

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وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 05:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أعلن أمس بأن البنك المركزي قرر تغيير استراتيجيته حول التضخم واستهداف متوسط له أعلى 2% لبعض الوقت الأمر الذي يعني لالتزام بالاقتراض الرخيص في المستقبل القريب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للبلاتينيوم بحلول الساعة 05:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 939.7 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر عند 940.9 دولار وأقل سعر عند 928 دولارا بعد إغلاق العقود الآجلة جلسة أمس الخميس عند 928.1 دولار.