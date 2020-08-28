الاقتصاد

أغلب الأسواق الآسيوية ترتفع بعد خطوة تاريخية من الاحتياطي الاتحادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أغلب أسواق الأسهم الآسيوية في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في ظل التوقعات بإبقاء الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة عند مستوى منخفض لفترة أطول من التكهنات من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات "".


وأدت خطوة تاريخية اتخذها الاحتياطي الاتحادي بالأمس إلى دعم أسواق الأسهم في آسيا والعقود الآجلة للأسواق الأوروبية.

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وفي خطاب أعد له سلفا على هامش اجتماعات "جاكسون هول"، قال رئيس البنك المركزي "جيروم باول" إن البنك قرر تغيير استراتيجيته بشأن التضخم واستهداف متوسط لمعدله أعلى 2% لفترة.


وذكر "باول" أن البنك المركزي سوف يلتزم بإطار عمل  سياسة التضخم الجديدة لبعض الوقت في إشارة إلى أن حقبة الاقتراض الرخيص (الفائدة المنخفضة) سوف تستمر في المستقبل القريب.


وفي بداية التعاملات، ارتفع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.4% إلى 23292.8 نقطة، وارتفع مؤشر "هانج سينج" في بورصة "هونج كونج" بنسبة 0.6% إلى 25434 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.1% إلى 3352 نقطة.

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