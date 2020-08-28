شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 0.7300 ويؤكد فتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة لاستهداف 0.7400 الذي يمثل محطتنا التالية، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 0.7243 و0.7170.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7240 والمقاومة 0.7360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد