شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، بانتظار تفعيل التأثير الإيجابي لمؤشر ستوكاستيك للاندفاع نحو تحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 47.60 ثم 49.00.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 44.45.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.60 والمقاومة 47.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد