شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، ويحوم حول مستوى 43.05، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 45.00 كمحطة رئيسية تالية، حيث يحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 41.95 ثم 41.05 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد