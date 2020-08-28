شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية الآن، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، ويحصل السعر على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم، مع الإشارة إلى أن تخطي 27.50 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 28.00 وتمتد إلى 29.80، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 26.90 ثم 26.50 والثبات دونها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد