شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1934.80، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1967.90، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 2008.80 كهدف إيجابي تالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1934.86 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1975.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد