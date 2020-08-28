بالانفوجراف.. 9.5 مليار جنيه قيمة إيرادات السكك الحديدية خلال 5 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تطور قيمة إيرادات هيئة السكك الحديدية خلال الخمس سنوات الماضية، والتى سجلت نحو 9.5 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن ايرادات الهيئة سجلت 1,7 مليار جنيه عام 2016 مقابل 1,1 مليار جنيه عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 60,6 %، وبلغت 2 مليار جنيه عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 12,7 % عن عام 2016، وسجلت 2,2 مليار جنيه عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 14,5% عن عام 2017، وبلغت 2,5 مليار جنيه عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 10,8 % عن عام 2018 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشفت بيانات الإحصاء عن استخدام 1,2 مليار راكب للسكك الحديدية خلال 5 سنوات؛ حيث بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 230,9 مليون راكب عام 2016 مقابل 199,8 مليون راكب عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 15,6 %، وسجل 243,7 مليون راكب عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 5,5 % عن عام 2016، وبلغ 256,7 مليون راكب عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 5,3 % عن عام 2017، وسجل 269,7 مليون راكب عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5,1 % عن عام 2018.
وبلغت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 21,7 مليون طن خلال 5 سنوات، حيث شهدت تراجعاً خلال عام 2016 مسجلة 4,6 مليون طن مقابل 4,7 مليون طن عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 2,4 %، وارتفعت عام 2017 مسجلة 4,9 مليون طن بنسبة ارتفاع قدرها 6,9 % عن عام 2016، ثم عادت للانخفاض عام 2018 مسجلة 4,5 مليون طن بنسبة انخفاض 8,7 % عن عام 2017، وانخفضت أيضاً خلال عام 2019 مسجلة 3,5 مليون طن بنسبة انخفاض قدرها 21,1 %عن عام 2018.
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