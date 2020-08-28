شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 28-8-2020، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.83 جنيه للشراء.

15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.83 جنيه للشراء.

15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.82 جنيه للشراء.

15.92 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك عودة

15.82 جنيه للشراء.

15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.82 جنيه للشراء.

15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.82 جنيه للشراء.

15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.81 جنيه للشراء.

15.91 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا حتى الساعة الـ4 عصرًا.

جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.