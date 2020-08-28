شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز– تحليل -28-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه للضغط الإيجابي على الحاجز المتمركز عند 3.000 محاولا إيجاد فرسة للتخلص من التذبذب الجانبي والبدء باستئناف المحاولات الصاعدة, لذلك ننصح مراقبة تصرف السعر لهذا اليوم وانتظار الإغلاق التالي لفترة الأربع ساعات لنتمكن من تأكيد الأهداف المتوقعة للفترة الحالية.
نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بالقفز فوق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيعيده للمسار الصاعد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 3.1200 و 3.3000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.950 و 3.0200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تأكيد الاتجاه
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