شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتفاجأ بقوة الحاجز- تحليل - 28-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهدف المستقر عند 126.75 والذي يستمر بتشكيل عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة لنلاحظ ارتداده بشكل سلبي نحو 125.95, بالرغم من تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أننا نؤكد على أهمية اختراقه للحاجز الحالي ليمكنه ذلك من تسجيل أهداف إضافية قد تبدأ من 127.40 و 128.30.

ما يجب التنويه له, أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الرئيسي والممتد حاليا نحو 124.80 فإن ذلك سيلغي النظرة الصاعدة وليدعونا للبدء بترجيح التداولات السلبية والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 124.30 وصولا نحو 123.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.50 و 126.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد