الاقتصاد

الباوند مقابل الين يسجل العديد من الأهداف-تحليل - 28-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هجوم صاعد قوي بعد أن حقق اختراق للحاجز المستقر عند 139.80 لنلاحظ وصوله نحو 141.60 ومن ثم ليشكل ارتداد سلبي مؤقت كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

بشكل عام, ارتكاز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تقديم المؤشرات للعزم الإيجابي, نتوقع استئناف الهجوم الصاعد قريبا ليستهدف بذلك مستوى 142.30 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 145.15.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.20 و 142.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

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