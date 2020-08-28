شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل العديد من الأهداف-تحليل - 28-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هجوم صاعد قوي بعد أن حقق اختراق للحاجز المستقر عند 139.80 لنلاحظ وصوله نحو 141.60 ومن ثم ليشكل ارتداد سلبي مؤقت كما هو واضح بالرسم المرفق.

بشكل عام, ارتكاز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تقديم المؤشرات للعزم الإيجابي, نتوقع استئناف الهجوم الصاعد قريبا ليستهدف بذلك مستوى 142.30 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 145.15.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.20 و 142.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد