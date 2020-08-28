شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو الايجابية– تحليل - 27-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

أكد سعر البلاتين تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بثباته المتكرر فوق الدعم الأولي المتمركز عند 915.00 ليدعونا ذلك لانتظار تجميعه للعزم الإيجابي ومن ثم ليكرر محاولات الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي تبدأ من 980.00 و 1045.00.

أما محاولة تسلل السعر دون المتوسط المتحرك 55 والمستقر حاليا قرب 870.00 فإن ذلك سيلغي النظرة الصاعدة ليعزز بذلك المحاولات التصحيحية الهابط ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 810.00 و 740.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 910.00 و 980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد