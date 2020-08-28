شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون جنيه دخلت خزينة جهاز الشروق جراء التصالح مع 300 مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن إجمالي عدد مخالفات البناء التي تقدم أصحابها بطلبات للجهاز من أجل التصالح عليها يصل نحو 300 مخالفة، لافتًا إلى أن هناك نحو 11 مليون جنيه دخلت خزينة الجهاز نطير التصالح مع عدد من المخالفات.

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أنه يتم البدء في إجراءات التقنين والتصالح بعد استيفاء المواطن الشروط والأوراق المطلوبة، مشيرا إلى أن الجهاز يقدم كافة التيسيرات المقدمة للمواطنين، بحيث إمكانية ارسال الطلبات على الايميل، أو الواتس اب وخلافة.

من ناحية أخرى، قال رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه جارٍ زارعة نحو 350 فدان من خلال المياه المعالجة، بالإضافة إلى أن الجهاز بصدد إسناد اعمال الطريق الموازي للقطار المكهرب بطول ٣ كيلو.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، قد أكد أنه تم شن حملة لإزالة التعديات أسفرت عن استرداد وإخلاء 8 وحدات سكنية متعدى عليها ومملوكة للجهاز بالحي الثاني بالمدينة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ الحملة بعد رصد حالات تعدٍ على تلك الوحدات، وتمكنت اللجنة المشكلة من تأمين الوحدات من إخلائها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

ولفت رئيس جهاز الشروق إلى أن مساحات تلك الوحدات تتراوح ما بين (60م و 82م2)، كما تم تكليف اللجنة بالمرور الدوري ومتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص لهم بغرض عدم التعدي عليها وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.