شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع من أعلى مستوى له في أسبوعين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام الين الياباني خلال تعاملات اليوم الجمعة متخليا عن أعلى مستوى له في أسبوعين سجله في وقت سابق بالتداولات.



وكانت العملة الأمريكية قد تلقت دعما من انتعاش عوائد سندات الخزانة عقب قرار الاحتياطي الاتحادي بتبني سياسة جديدة لدعم سوق العمل والسماح بارتفاع التضخم لبعض الوقت.



هذا، ويترقب المستثمرون في الأسواق الآسيوية عن كثب تعليقات سيطلقها رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" في وقت لاحق اليوم.

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تأتي هذه التصريحات من "آبي" في ظل المخاوف بشأن حالته الصحية ومدى قدرته على قيادة البلاد والعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.



كان الدولار قد ارتفع أمام الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 106.695، وهو المستوى الأعلى منذ الرابع عشر من أغسطس/آب.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية بحلول الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 106.3، وسجل أعلى سعر عند 106.9 في حين سجل أقل سعر عند 106.1.