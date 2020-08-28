شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعاود الارتفاع خلال التعاملات وسط تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب استيعاب الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي بتغيير سياسته نحو التضخم.



وأعلن البنك المركزي الأمريكي بالأمس على لسان رئيسه "جيروم باول" تبني سياسة متوسط التضخم أعلى 2% لبعض الوقت، وذلك بعد الفشل في بلوغ هذه النسبة المستهدفة على مدار سنوات.

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من ناحية اخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 06:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



هذا، وقد سجلت القراءة الثانية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشا بنسبة 31.7% في الربع الثاني، وهي قراءة دون التوقعات عند انكماش بنسبة 32.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1% إلى 27.5 دولار للأوقية بعد إغلاق جلسة الخميس على انخفاض بنسبة 1.5% عند 27.025 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 27.58 دولار وأقل سعر عند 27.05 دولار.