شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع وسط تراجع الدولار وزخم شرائي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل ضعف العملة الأمريكية وزخم شرائي صحوب بتوقعات تشير إلى أن العملة الأوروبية الموحدة تتجه نحو مزيد من الصعود.



كانت بيانات اقتصادية قد أظهرت أمس انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 31.7% في الربع الثاني، وهي قراءة دون التوقعات عند انكماش بنسبة 32.5%.

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وكشف رئيس الاحتياطي الاتحادي أمس عن تحول تاريخي في استراتيجيته حول التضخم واستهداف متوسط له أعلى 2% لبعض الوقت الأمر الذي يعني استمررا الإبقاء على الفائدة قرب الصفر لفترة.



وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية في منطقة اليورو تشمل ثقة المستهلكين وأسعار الواردات في ألمانيا والناتج المحلي الإجمالي في فرنسا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 6:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.1878، وسجل أعلى سعر عند 1.1881 وأقل سعر عند 1.1812.