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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستعيد نغمة الصعود بعد استيعاب الأسواق لتصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية بالفترة الآسيوية عقب استيعاب الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
وفي خطابه على هامش ملتقى "جاكسون هول"، صرح "باول" بأن البنك المركزي قرر تغيير استراتيجيته حول التضخم واستهداف متوسط له أعلى 2% لبعض الوقت الأمر الذي يعني لالتزام بالاقتراض الرخيص في المستقبل القريب.
ويستهدف الاحتياطي الاتحادي بهذه الخطوة تقديم الدعم للاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بأكثر من 30%.
وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.8 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.8% إلى 1947.7 دولار للاوقية بعد إغلاق العقود الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول جلسة أمس على انخفاض بنسبة 1% إلى 1932.6 دولار للأوقية.
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