شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ضمن نموذج استمراري جديد – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك الأخيرة ضمن نموذج علم مثلث متماثل يظهر بالصورة، ويبدأ الضغط على دعمه الذي يتواجد عند 0.9070، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 0.9000 كمحطة أولى.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9105 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9110

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط