شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستعيد الاتجاه الصاعد – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختراق مستوى 0.7243 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ويبدأ اليوم بميل صاعد إضافي ليبتعد عن هذا المستوى، مما يقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مقترباً من الهدف الإيجابي الأول 0.7300، بانتظار تخطي هذا المستوى لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7400 كمحطة تالية.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 0.7243 ثم 0.7170 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7240 والمقاومة 0.7360
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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