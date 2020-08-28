شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي يوم أمس ليتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن أهدافنا المتوقعة تبدأ عند 47.60 وتمتد إلى 49.00.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 44.45 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.60 والمقاومة 47.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد