شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية يوم أمس ليتحرك دون 43.05، لكنه لا يزال فوق الدعم المحوري 41.95، والذي يمثّل عامل الحماية الأول للسيناريو الإيجابي الإجمالي، ونلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، تدعمها الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 45.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 41.95 والأهم فوق 41.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد