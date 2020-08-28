شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها الإيجابي – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لكسر مستوى 26.90 يوم أمس لكنه حافظ على ثبات الإغلاق اليومي فوقه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة حتى الآن، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، إلى جانب الإشارات الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك.

أهدافنا الإيجابية المنتظرة تبدأ عند 28.00 وتمتد إلى 29.80، مع الانتباه إلى أن تحقيقها يتطلب الثبات فوق مستويات 26.90 و26.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.50 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد