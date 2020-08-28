الذهب يبدأ بإيجابية – تحليل - 28-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بإيجابية ليتحرك فوق مستوى 1934.86، بعد أن شهد تداولات قوية ومختلطة يوم أمس، حيث حقق هدفنا الأول المنتظر عند 1967.90 وارتد هبوطاً ليقترب من الدعم المحوري 1901.80، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، محفّزاً السعر على تحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير.
أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن كسر 1934.86 والثبات دونه سيضغط على السعر لاختبار مناطق 1901.80 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1920.00 والمقاومة 1975.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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