شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3112 ويضغط سلباً عليه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3045 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2960 كهدف رئيسي تالي.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 1.3220.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 28-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.