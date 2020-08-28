شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يلامس الهدف الأول – تحليل - 28-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3112 ويضغط سلباً عليه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.3045 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.2960 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يتطلب الثبات دون 1.3220.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط